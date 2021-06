Cartolouco - Reprodução

Cartolouco Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 19:06 | Atualizado 25/06/2021 19:51

São poucos ex-participantes de realities shows, que falam abertamente sobre os ganhos com os programas. Lucas Strabko, mais conhecido como Cartolouco, abriu o jogo de quanto levou para casa depois de entrar e ser eliminado na quarta semana de 'A Fazenda 12', na Record TV. "Ganhei mais de 100 mil reais. Sem falar nos 27 mil que tirei no Faro e os 10 mil da prova final, que joguei com Biel e Rodrigão. Lá dentro, eu não ganhei nada de prêmio e tudo mais, mas foi um bom valor. Sou de classe média, nunca me faltou nada, mas é muito louco. Eu sonhava em ganhar 100 mil reais”, contou o jornalista no no podcast 'Nem, Amigos'.