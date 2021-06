Leoni e Cazuza - Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 05:00 | Atualizado 26/06/2021 08:16

Um relato do cantor Leoni deixou esta coluna chocada com uma revelação, que foi feita há cerca de 8 anos, mas até então não havia repercutido. O músico falava sobre Cazuza, mais especificamente sobre a vida pessoal do saudoso artista. Segundo Leoni, Cazuza era, de acordo com a atual geração, bissexual e teve um caso com a sogra do compositor, que na época gostava de se relacionar com gays.

"O Cazuza era quase família. Na verdade, ele teve um caso com a minha sogra, porque apesar de ser gay, ele não era exclusivamente gay. E essa minha sogra, na época, gostava de ter casos com gays. Então a gente vivia se encontrando na casa dela, na minha casa...", revela o cantor.



Leoni também falou um pouco sobre sua parceria musical com Cazuza. "De outros parceiros eu soube que ele tinha uma coisa de botar letras em músicas prontas, que não foi o que aconteceu comigo. Comigo ele deu as letras e eu acabei musicando. A primeira música foi 'Exagerado', porque ele estava querendo sair do Barão (Vermelho) e precisava de um hit, e aí o Ezequiel Neves achou que era bacana compor comigo. [...] Eles foram na minha casa com a letra de 'Exagerado', que era uma música inspirada no Ezequiel Neves, porque o Cazuza era exagerado, mas o Ezequiel era mais", conta.



O músico ainda deu detalhes sobre o processo de produção do hit: "Cazuza achava que o ideal era que fosse um bolero, porque bolero é uma coisa latina e latino era exagerado. Eu falei pra ele que não iria fazer bolero de jeito nenhum, porque eu não tinha a menor ideia de como fazer um bolero. Ele deixou a letra comigo e eu apresentei pra ele tudo pronto, já no estúdio da Som Livre. A banda pegou e gravou no mesmo dia. Foi uma coisa rápida, com certa urgência".

