Renata Nunes e DJ MalboroReprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 05:00

Tatuadora, Renata Nunes há dois anos tenta na Justiça reaver a guarda do filho de 11 anos, que teve com DJ Malboro. Ela acusa o ex de alienação parental em cima da criança. "Tem um ano que eu não vejo o meu filho, não posso abraçá-lo e só converso de vez em quando por telefone e isso quando Fernando deixa porque dependendo do assunto, ele interrompe e corta a ligação. Não satisfeito, ainda joga a criança contra mim. Já apelei para todos os recursos e a Justiça não me dá uma resposta", conta a também terapeuta xamânica à coluna.

Renata assume que em 2019 deu a guarda do menino para o ex-marido. "Dei porque não aguentava mais ameaças e problemas de convivência com meu filho, tudo culpa do Malboro que o induzia a não me respeitar, a enfrentar a mim e as outras pessoas. Meu filho também pedia para morar com o pai. Dei e me arrependi assim como o menino, que pediu para voltar a morar comigo, mas ele não aceita e me inferniza. Eu não tenho paz", admite Renata que ficou casada só um ano com DJ Malboro. "Eu tinha 19 anos e trabalhava como assessora pessoal. Casamos, mas nos separamos um ano depois porque tive muitos problemas com a família dele e com ele também. Fui muito maltratada. Sofri muitas agressões verbais".



A coluna procurou o advogado de Renata Nunes, Karleno Barbosa Dias. "Nós entramos agora com uma petição pedindo para que o juiz resolva a questão solicitando que as partes indiquem as últimas provas e, provavelmente marcar uma audiência ou ir direto para o julgamento. Paralelo, nós vamos entrar com busca e apreensão na Vara da Infância porque o pai tem um sítio, onde os dois moram, que ele aluga em plena pandemia para um reality show chamado 'Sítio dos Influenciadores'.

A coluna entrou em contato com Dj Malboro, que respondeu sobre a acusação. "A guarda do meu filho era da mãe e foi invertida quando ele tinha 8 anos. Hoje ele tem 11 anos. O processo corre em segredo de justiça, e respeitando o juiz e M.P. que faz no processo essa recomendação e respeito. Mas principalmente pelo bem do meu filho, pois ele têm amigos da vida social da escola e pode começar a ser exposto e sofrer algum tipo de dano com a exposição dele", explica.