fotogaleria A coluna conversou com o DJ Marlboro, após a recente acusação de estupro da MC Ellu, que foi à polícia registrar um boletim de ocorrência contra o artista. Ela diz que, ainda virgem, aos 17 anos, Marlboro a teria oferecido uma carona até sua casa, após uma apresentação dela e, no caminho, a teria levado direto para um motel, onde ela supostamente teria feito sexo não consentido com ele. À esta colunista, Marlboro disse ter sido surpreendido com as acusações, afirmou ter sido alvo de linchamento virtual após ser vítima de calúnias e difamação e que vai processar a funkeira. O DJ acredita que a Mc tenha se aproveitado disso para ganhar fama: "Ninguém nunca tinha ouvido falar dela antes desse escândalo calunioso". Marlboro ainda afirma que a moça fez tudo de caso pensado e que tem como prova um áudio dela articulando tudo. "A gente vai aproveitar e tirar limonada desse limão. Que não dê nada lá no processo, mas vai dar sim, por eu ser negra, mãe solteira, tenho todo o estereótipo… Só tenho que arrumar um bom advogado criminalista. Vai demorar a audiência, porque a gente está na pandemia. Até marcar a audiência a gente já fez muita mídia em cima disso", diz a Mc no áudio que o DJ teve acesso.

Pretende processar a MC Ellu?

Sim, todas as medidas judiciais cabíveis serão tomadas. Estou sendo bem assessorado por meus advogados DR Eduardo Mello e DRA Darcielli Bachman.



Como recebeu essas acusações?

Fui surpreendido com a Janaína (produtora do 'Balanço Geral Rio') me ligando e me perguntando sobre isso. No mesmo dia eles veicularam as informações FALSAS ao meu respeito. Fiquei perplexo! Como qualquer pessoa pode registrar um crime sem nenhuma prova que indique um mínimo de autoria e materialidade?! E, pior, como com apenas um R.O feito dia 27/01 uma TV divulga para todo Brasil no dia 28/01 sem nem iniciar apuração e nenhuma conclusão?!

Como ficou sua vida depois dessa história vir à tona?

Certamente é uma bomba que vem sobre a minha vida, uma vez que sequer tive a oportunidade de me defender nesse primeiro momento. Estou sendo assessorado pelos meus advogados e, no decorrer do tempo, as coisas vão se esclarecer. A comunicante do falso crime será punida.

Já saiu nas ruas depois disso? O que você ouve nas ruas?

É muito dividido, normalmente as pessoas me tratam muito bem, afinal são mais de 40 anos de carreira. Mas, quando apareceu essa matéria, as pessoas partem pro linchamento público, principalmente o virtual. As pessoas julgam e condenam enquanto você ainda está sendo acusado.

Por que você acha que ela fez isso?

Provavelmente infere-se pelo áudio do Jornalista Betoh Cascardo (com trecho transcrito no início desta entrevista), que é para forjar uma situação e ganhar fama, e está conseguindo, pois ninguém nunca tinha ouvido falar dela antes desse escândalo calunioso.



Há quanto tempo vocês se conhecem?

Não sei exatamente há quanto tempo, mas possivelmente foi nos anos 90, pois foi em 1989 que eu fiz o primeiro disco de funk brasileiro e passei a ser produtor e funcionário da Gravadora. De 1990 em diante que tive esse reconhecimento.



É verdade que você foi chantageado?

Não fui chantageado. Recebi uma ligação dela esquisita, com uma conversa estranha de que a psicóloga dela tinha dito, que eu deveria pedir desculpas a ela, eu não estava entendendo nada e pedi o número da psicóloga dela pra saber o que se passava. Posteriormente, soube através do jornalista Betoh Cascardo que, de forma muito responsável, decidiu não publicar a matéria fantasiosa, me procurou e entregou as provas que tinha, mostrando a verdadeira versão da história, ou seja, que ela inventou e queria se aproveitar da situação para ganhar fama. Além disso, o Betoh me informou que a MC também havia gravado a conversa que tivemos via telefone.

Qual mensagem tem para passar ao teu público que sempre te acompanhou?

Primeiro agradecer as mensagens de solidariedade de todos, principalmente os que conviveram comigo anos e anos, que a verdade será provada, pois sou muito certo no que faço e minha honestidade será honrada, tenho minha consciência tranquila.