LexaDivulgação

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 08:00

Na última quarta-feira (23), Lexa participou de uma premiação e o vestido escolhido pela cantora para usar na noite de gala foi um modelo preto com detalhes em dourado e cinco mil cristais bordados à mão. A funkeira não pensou duas vezes em dizer 'sim' ao desenho do figurino feito pelos estilistas André Bartolo e Márcio Ferreira do ateliê Márcio Ferreira, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Os dois profissionais já são conhecidos no meio e vestem famosas como Camilla de Lucas, Nicole Bahls, Adriana Bombom, Glamour Garcia, Fernanda Lacerda, entre outras famosas. A dupla confeccionou às pressas a roupa para ocasião e recebeu elogios pelo bom gosto. O look não foi para o armário da cantora e quem quiser comprá-lo ou ter um bem parecido terá que desembolsar R$ 14 mil.