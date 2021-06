Tiago Leifert - Reprodução

Tiago LeifertReprodução

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 08:45 | Atualizado 26/06/2021 09:04

Neste domingo (27), é dia de descobrir quem continua e quem sai do ‘Super Dança dos Famosos’. Nelson Freitas, Rodrigo Simas, Robson Caetano e Mariana Santos voltam a se apresentar ao som do ritmo pop atual, com o objetivo de passar para a terceira fase da disputa. Na repescagem é tudo ou nada e apenas dois casais vão seguir no jogo. E quem perder é obrigado a deixar de vez o programa. A coluna, que não é baú, anuncia os vencedores: Rodrigo e Robson.

O ‘Super Dança dos Famosos’ desta semana traz Rafa Kalimann, Caio Ribeiro e Wesley Safadão no júri artístico, além de Claudia Mota e Carlinhos de Jesus na parte técnica. Wesley Safadão ainda faz um show inédito no palco, sob o comando de Tiago Leifert.