Thales Bretas e os filhosReprodução

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 17:54 | Atualizado 26/06/2021 18:13

Thales Bretas publicou um clique raro com os dois filhos, Romeu e Gael, de um ano e dez meses, nas redes sociais neste sábado (26). O viúvo de Paulo Gustavo levou os gêmeos para conhecer o mar e deixou os fãs do ator e apresentador, morto há quase dois meses por conta da Covid-19, emocionados. A atriz I foi ngrid Guimarães foi a primeira a comentar a publicação perguntando se eles tinham gostado do passeio e o médico respondeu que os dois curtiram 'muita coisa'.