Luana posta foto de Dom concentrado no celular - Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 14:13 | Atualizado 26/06/2021 14:15

Luana Piovani não ficou nada satisfeita com o presente que o ex-marido, Pedro Scooby, deu ao filho mais velho do casal, Dom, de nove anos. O surfista comprou um celular para o menino e a atriz diz que agora perdeu a atenção do herdeiro. "Eu não poderia deixar de registrar meu agradecimento, senhor Pedro Scooby. Olha o presente que você deu para o nosso filho. Botou um chipzinho no celular. Agora ele já tomou café comigo, não tomando café da manhã comigo e agora vai almoçar. Que maravilha essa nova geração!" , resmunga Luana, que é mãe de Liz e Bem, gêmeos de cinco anos, também filhos de Pedro.