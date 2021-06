Gramado encharcado na derrota do Flamengo rende boas piadas na web; veja memes!

Caxias do Sul - O Flamengo perdeu para o Juventude neste domingo por 1 a 0. Apesar das chances perdidas e da atuação abaixo da equipe de Rogério Ceni, o fato marcante da partida foi o gramado completamente encharcado no estádio do Juventude, o Alfredo Jaconi. A dificuldade do jogo rendeu boas piadas na internet.

