Diego Alves, goleiro do Flamengo - Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 29/06/2021 19:15 | Atualizado 29/06/2021 19:16

O Flamengo fechou mais um dia de preparação para o duelo com o Cuiabá, marcado para quinta-feira, às 20h, na Arena Pantanal, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Na atividade desta terça-feira, o goleiro Diego Alves não foi a campo e fez trabalhos internos no Ninho do Urubu.

O martelo não foi batido, mas a comissão técnica pode poupar titulares do jogo desta quinta-feira, e Diego Alves é uma das possibilidades. O goleiro atuou, de maneira integral, nas últimas oito partidas do Flamengo e, para que não haja risco de lesão, pode ficar fora da lista de relacionados para ficar 100% para domingo, quando o Rubro-Negro encara o Fluminense.

Contra o Juventude, o zagueiro Rodrigo Caio foi ausência, e o Flamengo informou que foi "por precaução, após avaliação da fisiologia. Em função da quantidade de jogos seguidos, o processo será feito com outros atletas, após avaliações regulares". Diego Alves, portanto, pode ser o escolhido diante do Cuiabá, mas a decisão só sairá nesta quarta-feira, quando Rogério finaliza a preparação para a partida.

Com nove pontos e dois jogos a menos, o Flamengo está na décima posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com três vitórias e duas derrotas, diante do Red Bull Bragantino e Juventude.