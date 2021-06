Vice de futebol, Marcos Braz - Alexandre Vidal / Flamengo

Vice de futebol, Marcos Braz Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 18:22 | Atualizado 28/06/2021 18:29

Rio - O volante Vinícius Souza, de 22 anos, negociado pelo Flamengo ao Grupo City, foi destaque do Lommel SK, da Bélgica, na temporada passada. No entanto, apesar do clube belga da segunda divisão não ter conseguido alcançar a elite nacional, o jogador se destacou na equipe e foi emprestado ao Mechelen, da primeira divisão. A informação é do "LANCE".

Quanto ao acerto, o Grupo City precisa realizar o pagamento de 20% dos direitos econômicos ao Flamengo, cerca de R$ 10 milhões de reais, até o final de julho, por meio de uma cláusula que consta no contrato. O valor virá com bons olhos para o Rubro-Negro que pretende terminar a temporada com as finanças em dia.

Publicidade

Na próxima quinta-feira (1), o Flamengo enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 20h, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Flamengo permanece na décima colocação com nove pontos.