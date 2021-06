Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 18:11 | Atualizado 28/06/2021 18:12

Rio - O Flamengo teve dificuldades no alagado gramado do Alfredo Jaconi e foi derrotado pelo Juventude, no último domingo, por 1 a 0. O resultado chamou a atenção do comentarista Fábio Sormani, que colocou o Rubro-Negro como "freguês" do time gaúcho.

“Estou surpreso que, além de ser freguês do Bragantino, o Flamengo é freguês do Juventude. Como pode um troço desses? Arrumou mais um freguês? Daqui a pouco, alguém vai falar que faltou o Arrascaeta. A cada rodada, o Flamengo tem um novo tabu”, disse Sormani durante o ‘Bate-Bola Debate’.



Historicamente, o Flamengo tem dificuldades de atuar no Alfredo Jaconi. A última vitória do time carioca no estádio foi em 1997.