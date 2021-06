Flamengo X Palmeitas se enfrentam no estádio do Maracanã pela 1 rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro comemora seu gol em cima do Palmeiras - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 16:49

Rio - O vice geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, rebateu as declarações do técnico André Jardine sobre a convocação de Pedro para a seleção olímpica. Após o treinador dizer que convocou Pedro por merecimento e para não "beneficiar" o Flamengo, o dirigente ressaltou o prejuízo sofrido com as convocações para a Copa América.

O q ele não fala é sobre os 5 jogadores do CRF que estão na Copa América, sobre os pontos q perdemos nesse período em q os campeonatos não foram paralisados. Não fala sobre as datas Fifa que ainda teremos para as eliminatórias. Temos bom senso e precisamos nos recuperar. — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) June 29, 2021 “O que ele não fala é sobre os cinco jogadores do Flamengo que estão na Copa América, sobre os pontos que perdemos nesse período em que os campeonatos não foram paralisados. Não fala sobre as ‘datas Fifa’ que ainda teremos com as eliminatórias. Temos bom senso e precisamos nos recuperar”, escreveu Dunshee em seu Twitter.

Por não se tratar de uma data Fifa, o Flamengo não é obrigado a liberar Pedro para as Olimpíadas. O Rubro-Negro já descartou qualquer possibilidade que isso aconteça.