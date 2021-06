Gabigol - Daniel Castelo Branco

GabigolDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 12:29

Rio - Campeão da Copa do Brasil em 2006 com o Flamengo, o ex-atacante Luizão deu uma "alfinetada" em Gabigol. Em entrevista ao programa "Arena SBT", o pentacampeão ironizou o número de gols feitos pelo camisa 9 na Libertadores e afirmou ter sido melhor do que ele dentro da área.

"Dentro da área? Sou eu. Ele está com 17 gols em quantos jogos? Tem de ver quantos jogos ele tem. Ele vai me passar, se ele ficar aqui no Brasil. Agora quero ver ele fazer 15 em uma edição", disse o ex-atacante.

Ao longo da carreira, Luizão marcou 29 gols na Copa Libertadores, 15 deles na edição de 2000, quando defendia o Corinthians. Já Gabigol coleciona 18 bolos na rede, sendo 17 pelo Flamengo. Recentemente, o atacante superou Zico e se tornou o maior artilheiro rubro-negro no torneio.