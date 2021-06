Pedro quer jogar e mostrar todo o seu futebol, que tem de sobra - Daniel Castelo Branco

Publicado 29/06/2021 10:18

Rio - O Flamengo já definiu que Pedro não irá para as Olimpíadas de Tóquio, mas mesmo assim o atacante apareceu na convocação para o torneio. Convidado do "Bem, Amigos!" desta segunda, o técnico André Jardine explicou o motivo de ter convocado o artilheiro, mesmo sabendo do veto da equipe rubro-negra.

"O Pedro é um jogador que vive um grande momento. Aqui na Seleção eu me cobro muito para fazer justiça com o que os atletas estão fazendo em seus clubes. Sabemos que muitos trabalham para chegar na Seleção. E mesmo com o pedido do Flamengo, entendemos em primeiro lugar que o Pedro merecia estar na lista das Olimpíadas porque trabalhou para isso. Acabou que na última etapa teve duas atuações fantásticas, fazendo gols. E para mim foi o carimbo final que ele ainda não tinha tido", afirmou.

"Se o Flamengo vai liberar ou não, o que eu costumo dizer para o Branco e os dirigentes, na hora que eu faço a lista, a gente usa muito o bom senso por não ser data Fifa. A gente sabe que vai precisar da compreensão e parceria dos clubes. Não tem uma imposição, não tem briga com clube nenhum. Existe parceria. Se o clube não quiser liberar, temos que entender os motivos e escolher outro. Mas no caso do Flamengo, ao mesmo tempo que a gente cuida muito aqui para não prejudicar nenhum clube, e em muitos momentos eu cedi de não levar mais jogadores do Flamengo quando a Seleção principal já tinha dois ou três jogadores em alguma data Fifa. Então, muitas vezes usamos esse bom senso. Mas ao mesmo tempo que não queremos prejudicar, a gente não pode se beneficiar. Se tem um jogador que merece estar na lista, como é que não vou convocá-lo se outros clubes também vão ceder jogadores?", completou Jardine.

Sem Pedro, o Brasil estreia nas Olimpíadas no próximo dia 22, às 8h30, contra a Alemanha, sua adversária na final em 2016.