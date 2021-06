Flamengo: Éverton Ribeiro (Brasil), Gabriel Barbosa (Brasil), Arrascaeta (Uruguai), Mauricio Isla (Chile) e Piris da Motta (Paraguai) - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 28/06/2021 18:54

Rio - Com cinco desfalques devido à Copa América, o Flamengo começará a diminuir o prejuízo no próximo fim de semana. Isso porque o chaveamento das quartas de final colocará atletas rubro-negros frente a frente. Quem vencer segue na competição. Quem perder retorna ao clube carioca e pode ficar à disposição para o clássico contra o Fluminense, no próximo domingo.

Classificada em primeiro lugar do Grupo B, a Seleção Brasileira - de Gabigol e Everton Ribeiro - aguarda a definição do outro grupo para saber quem terá pela frente nas quartas de final. Há dois adversários possíveis: o Uruguai, de Giorgian de Arrascaeta, ou o Chile, de Mauricio Isla.



O jogo que definirá o adversário do Brasil acontece nesta segunda-feira, às 21h (horário de Brasília), entre Uruguai e o Paraguai. Em caso de derrota, a Celeste terminaria em quarto e enfrentaria o Brasil na próxima fase. Em caso de empate ou vitória uruguaia, o Chile seria o adversário da Seleção Brasileira.

A partida das quartas de final do Brasil (seja contra Uruguai ou Chile) será na sexta-feira, às 21h, no Nilton Santos. Dessa forma, o Flamengo pode ter reforço para enfrentar o Fluminense, no próximo domingo. Ainda sem local definido, o clássico pode ser disputado na NeoQuímica Arena, em São Paulo.



Antes e ainda sem retornos, o Flamengo enfrentará o Cuiabá na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.