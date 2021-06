Renato Augusto - AFP

Renato AugustoAFP

Por O Dia

Publicado 30/06/2021

Rio - O meia Renato Augusto pode voltar ao Flamengo em breve. Segundo o site "Globo Esporte", o desejo de retorno existe de ambas as partes, mas o Rubro-Negro irá esperar que o meia brasileiro defina sua situação com o Beijing Gouan, da China.

Renato tem contrato com o time chinês até o fim de 2021 e possui cláusula de renovação por dois anos , mas vive uma situação complicada. Sem poder voltar à China por conta do protocolo contra a Covid-19, o jogador está no Brasil desde o início do ano mantendo a forma física com um personal. Neste período, há cinco meses de salários atrasados e a chance de renovação é mínima. Pessoas próximas ao jogador acreditam que o litígio é o caminho mais provável.

Diante deste cenário, Renato Augusto deixou claro que, caso não permaneça na China, tem como prioridade voltar ao clube que o revelou. O Rubro-Negro também manifestou desejo em sua volta e deixou as portas abertas, mas descartou se envolver em qualquer tipo de briga jurídica com os chineses. O clube torce para que o meia consiga se desvincular para que possa fazer uma oferta.