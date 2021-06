Thiago Maia e Thiago Mendes brincam nas redes - Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 11:54

Rio - As especulações envolvendo um novo volante para o Flamengo não param. Em um novo capítulo, uma interação entre Thiago Maia e Thiago Mendes, volante do Lyon, despertou a atenção dos torcedores rubro-negros nas redes sociais na última terça-feira. O jogador do clube carioca foi respondido pelo xará em uma publicação e devolveu "Eu conto ou você conta?", aumentando os rumores de um novo possível reforço no elenco.

O volante de 29 anos tem contrato com o Lyon até 2023 e já foi companheiro de Thiago Maia no Lille. A brincadeira entre os amigos foi o suficiente para que os torcedores do time pedissem o atleta no Flamengo. Segundo informações do site "ge.com", a diretoria rubro-negra tem mapeado a situação de Mendes para substituir Gerson, que foi negociado com outro clube francês, o Olympique de Marseille.