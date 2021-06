Muralha atuando pelo Flamengo - Foto: Divulgação/Flamengo

Publicado 29/06/2021 18:10

Rio - O volante Muralha, de 28 anos, ex-Flamengo e atualmente no Al-Hazem, é o titular e destaque da equipe no futebol da Arábia Saudita. Em entrevista, o jogador revelou ter algumas propostas do futebol asiático e pretende focar no continente pelos próximos anos.

"Já estou fora do país há muitos anos e meu desejo, hoje, é permanecer no futebol asiático. Estamos conversando e definindo isso tudo. Estou muito motivado para essa próxima temporada. Tenho certeza que será ainda melhor para mim", disse o volante Muralha.

Com passagem pelo futebol coreano, o volante destacou que a melhor fase da carreira está sendo atualmente na Arábia Saudita.

"Cresci muito nos últimos anos e os números mostram isso. Estou muito focado e confiante, e isso ajuda muito. Tenho certeza que continuarei construindo a minha história fora do Brasil".