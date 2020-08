Vídeo! Erro de Muralha em gol do título do Athletico-PR viraliza na Internet

Rio - Ex-goleiro do Flamengo, Alex Muralha, protagonizou um momento importante na final do Paranaense. Agora, jogador do Coritiba, ele falhou no gol do título do Athletico-PR na final do Paranaense. Após fazer uma defesa, o atleta tentou sair jogando rápido, porém, a bola foi no pé de Nikão, que acertou um belíssimo chute e encobriu o goleiro. O lance aconteceu nos últimos segundos da partida e acabou viralizando na Internet.

Que lance bizarro do Muralha KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/53RTCmyRnC — FLANAACAO (@FLANAACAO) August 6, 2020