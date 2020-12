Tatuagem de Neymar Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 20:02

Rio - O atacante Neymar resolveu fazer uma tatuagem após ficar de fora dos finalistas do prêmio de melhor jogador da Fifa. Em seu Instagram, o tatuador Boby Tattoo divulgou que rabiscou nas costas do atacante uma imagem do personagem Goku, do desenho japonês Dragon Ball.

A Fifa divulgou na última sexta-feira que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski vão disputar o prêmio de melhor jogador de futebol da temporada. O brasileiro teve uma temporada de destaque pelo PSG, que foi vice-campeão da Liga dos Campeões perdendo a final para o Bayern.