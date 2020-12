Vina Divulgação Ceará

Por O Dia

Rio - O meia-atacante Vina, do Ceará, tem sido uns dos destaques do futebol brasileiro nesta temporada. Com 29 anos, o atleta já marcou 18 gols e deu 15 assistências em 46 jogos pelo Vozão. A boa fase do jogador faz com que ele seja especulado em diversos clubes, inclusive no Flamengo. Em entrevista à ESPN, o jogador foi questionado sobre o possível interesse do Rubro-Negro, mas deixou a situação em aberto.



"A partir do momento que você começa a se destacar, é evidente que vão aparecer essas coisas. Mas tudo isso está com meu empresários, com o Ceará. Estou totalmente focado no Ceará agora, eu tenho um projeto aqui. É complicado dizer o dia de amanhã, ainda mais no futebol que as coisas mudam muito. Quero conquistar as metas no Ceará e, depois, talvez, no final desta temporada, lá em fevereiro conversar e o que tiver que ser, será", falou Vina.



O jogador já conhece o Rio de Janeiro, tendo em vista que em 2015 atuou pelo Fluminense. A passagem não teve muito destaque, jogando 39 partidas e marcando apenas quatro gols.