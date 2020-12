Pedro Raul Vitor Silva/Botafogo

Rio - Autor do único gol do Botafogo na derrota para o Internacional, o atacante Pedro Raul lamentou o resultado contra o Colorado. O jogador criticou a arbitragem, apontando dois lances polêmicos no confronto no Beira-Rio: o gol da vitória dos gaúchos e uma mão na bola que o lateral Rodinei colocou de forma intencional e não recebeu o segundo amarelo.

"Ele rolou a bola para bater, mas não vi se foi com pé ou com a mão. Foi nítido que foi para rolar para o Cavalieri bater a falta. Se fosse para frente e a gente saísse jogando, iria mandar voltar, porque os caras estavam desorganizados. Além do lance do Rodinei, que ele nem foi conferir", afirmou.



Além das queixas em relação a arbitragem, o atacante também lamentou os erros do Glorioso na partida. A equipe carioca perdeu mais uma e segue com apenas 20 pontos na zona de rebaixamento.

"Fizemos uma boa partida, mas foram erros cruciais que nos tiraram os três pontos. Seguir na batida, o grupo está confiante, não adianta falar. É ver o que a gente fez de bom e melhorar", disse.