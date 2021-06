Rogério Ceni ao lado de Diego Alves - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 14:29 | Atualizado 30/06/2021 14:29

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para pegar o Cuiabá nesta quinta-feira, às 20h, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão. Como o Jornal O Dia já havia antecipado a possibilidade, Diego Alves está fora do duelo por precaução.

No lugar do camisa 1, Rogério Ceni optou por Gabriel Batista no time titular, que terá o retorno de Rodrigo Caio, poupado diante do Juventude no último final de semana. Com isso, o provável time do Flamengo para pegar o Cuiabá é: Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Arão e Filipe Luís; Diego, João Gomes, Michael, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro.

