Vice-presidente do Flamengo defende volta da torcida aos estádiosDaniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por IG - Esporte

Publicado 30/06/2021 13:57

Vários jogadores têm negócios fora do mundo do futebol. Porém, quando o final da carreira vai se aproximando, uns optam por ingressar em outras áreas, como criar empresas e até mesmo a incursão em novas tecnologias. Há também aqueles que entram para a televisão.

É o caso de Lukas Podolski, que acaba de deixar o Antalyaspor, da Turquia, e que tem seu nome sempre ligado ao Flamengo. Nos últimos dias, o jogador também estava sendo cotado para acertar com Querétaro, time mexicano onde também já atuou Ronaldinho Gaúcho, porém, nesta terça-feira, o atacante surpreendeu ao anunciar onde vai trabalhar.

O jogador de 36 anos, com passagens pelo Bayern de Munique, Arsenal, Inter de Milão e Galatasaray, se tornou um dos jurados de um show de talentos alemão conhecido como 'Supertalentos', que começará sua temporada nos próximos meses e tem um público de três milhões de telespectadores semanalmente.



Agora, os participantes terão que conquistar o jogador de futebol, que substituirá o cantor Dieter Bohlen na atração. "Sempre gostei de assistir com minha família, agora estarei no tribunal pessoalmente. Vou ser honesto e julgarei com justiça", relevou.

Apesar do acerto, o jogador apontou que ainda não vai se retirar do futebol, embora não espera acertar com uma equipe de alto nível: "Agora tenho 36 anos, é isso é claro que não vou dar o salto para um clube de alto nível. É importante para mim que o quadro geral se encaixe. A cidade, o clube, o conceito", apontou.

A relação entre o atacante e os rubro-negros começou ainda na Copa do Mundo de 2014, quando o alemão utilizou a camisa do clube carioca com certa frequência. Ele também já comemorou títulos do rubro-negro nas redes sociais e ganhou a simpatia dos flamenguistas, que já chegaram a promover diversas campanhas nas redes sociais para que o jogador atuasse na equipe.