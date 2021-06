Rogério Ceni - Daniel Castelo Branco

Rogério CeniDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 12:46 | Atualizado 30/06/2021 14:20

Rio - O Flamengo anunciou nesta quarta-feira que fará uma mudança em sua comissão técnica. A pedido do técnico Rogério Ceni, Márcio Torres, que trabalhava como auxiliar técnico do sub-20, passará a trabalhar com o time profissional.

Márcio é um velho conhecido no Flamengo. No clube carioca desde 2010, trabalhou em diferentes categorias na base antes de chegar ao sub-20.

Publicidade

O Flamengo enfrenta o Cuiabá nesta quinta-feira, às 20h, na Arena Pantanal. Torres viaja nesta quarta para o Mato Grosso, e já estará junto de Ceni na partida.