Kennedy, do Chelsea, despertou interesse do Flamengo - Reprodução

Kennedy, do Chelsea, despertou interesse do FlamengoReprodução

Por Venê Casagrande

Publicado 30/06/2021 20:04

O Flamengo está no mercado em busca de reforços e mapeia opções para tentar a contratação. Um nome, como revelou o Jornal O Dia, é Kenedy, atacante do Chelsea. A informação foi confirmada por Bruno Spindel, diretor executivo rubro-negro, em entrevistas para jornalistas no desembarque da delegação em Mato Grosso, local do confronto com o Cuiabá nesta quinta-feira.

"É um atleta muito interessante. O Flamengo conversa. Ele fez uma ótima temporada, a gente gostaria muito de contar com ele", disse Spindel.

Publicidade

O diretor do Flamengo, entretanto, ressaltou a dificuldade para conseguir a contratação de Kenedy por conta do bom momento que o atacante vive, após boa temporada pelo Granada, da Espanha, clube que defendeu por empréstimo.

"Pela situação financeira e por tudo que aconteceu com ele, é uma negociação muito difícil."

Publicidade

Kenedy tem contrato com o Chelsea até 2024, mas não será utilizado no time inglês e será emprestado novamente. Nos últimos dias, o jogador deu "ok" ao Flamengo e disse que topa voltar ao futebol brasileiro. Agora, o Rubro-Negro conversa com a equipe europeia para conseguir um empréstimo com opção de compra.

O Flamengo contratou apenas um jogador até o momento para a disputa da temporada 2021: o zagueiro Bruno Viana, que não vingou até o momento e não teve o aval do técnico Rogério Ceni, que foi apenas avisado da chegada do defensor.