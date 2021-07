Pedro terá mais uma chance como titular do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 08:00

Depois de sofrer com o péssimo gramado do Alfredo Jaconi na derrota por 1 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul, o Flamengo tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro num estádio de Copa do Mundo e que recentemente recebeu jogos da Copa América. O problema é que o Rubro-Negro ainda não venceu na Arena Pantanal, mas terá chance de começar a mudar esse retrospecto nesta quinta-feira contra o Cuiabá, às 20h.

Até o momento, o estádio, inaugurado em 2014, foi palco de apenas quatro partidas do Flamengo, que sofreu três derrotas: para Goiás e Vasco (ambas por 1 a 0 pelo Brasileirão em 2014 e 2015, respectivamente) e Fluminense (4 a 0, pelo Carioca de 2018). Além disso, o Rubro-Negro conseguiu um empate com o Santos (0 a 0 em 2016).



Ou seja, o Flamengo ainda não fez gol e sofreu seis na Arena Pantanal. Se serve de consolo, o grupo atual, um dos maiores vencedores da história do clube, não jogou no estádio e, mesmo com desfalques, pode começar a mudar o retrospecto desfavorável.



Pelo menos desta vez, o Flamengo vai encontrar um gramado em boas condições, motivo de elogios na Copa América. Menos mal para um time técnico que não conseguiu jogar no alagado gramado do Alfredo Jaconi.



Para o duelo contra o Cuiabá, Rodrigo Caio, que foi poupado, retornará à equipe. Por outro lado, Diego Alves não foi relacionado por precaução, após avaliação da fisiologia. O Flamengo deve ir a campo com: Gabriel Batista, Matheusinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filip Luís; João Gomes, Diego, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Pedro.