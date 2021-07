Ronaldo, volante do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Ronaldo, volante do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 14:22

Rio - O volante Ronaldo não é mais jogador do Flamengo. Após assinar com o Shimizu S-Pulse (JAP), o atleta foi às redes sociais se despedir do clube que o revelou e fez questão de demonstrar toda sua gratidão.

"Hoje me despeço do clube que me formou e me ajudou muito a crescer como profissional e como homem. Gostaria de agradecer ao Flamengo por tudo que fez por mim desde 2013, quando cheguei ainda na base. O Flamengo sempre foi a minha casa e sempre serei muito grato. Meu muito obrigado a todos que fizeram parte dessa história: treinadores, diretores, funcionários, companheiros e principalmente torcedores. Nação, você sempre terá meu respeito e carinho! Sigo sempre na torcida pelo melhor do clube!”, escreveu o meia.

Após voltar de alguns empréstimos, o meia não teve espaço com Rogério Ceni. Ele esteve perto de fechar com o Fluminense, mas acabou acertando com o time japonês.