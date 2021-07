Nova camisa pré-treino do Flamengo - Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 12:18

Rio - O novo uniforme pré-jogo do Flamengo foi vazado na internet nesta quinta-feira e parece que os torcedores não gostaram muito. Com um design diferente do comum, com detalhes em verde e amarelo, o manto sagrado não teve muita aceitação.

Segundo informações do site "Coluna do Fla", o novo uniforme já começa a ser vendido nesta semana, porém sem data definida. O valor da camisa deve girar em torno de R$ 199, seguindo a faixa de preço que as camisas deste tipo tem sido vendidas.

