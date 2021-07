Hugo Moura - Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

02/07/2021

Além de Rodrigo Muniz, que está na mira do Al Nasr, dos Emirados Árabes, e Atlético de Madrid, da Espanha, mais um jovem promissor do Flamengo despertou interesse de time europeu. A bola da vez é Hugo Moura, volante cria das categorias de base do clube. O Lugano, da Suíça, a pedido do técnico Abel Braga, quer contratar o jogador rubro-negro e enviou uma carta de intenção para iniciar as tratativas.

O documento chegou à diretoria do Flamengo horas antes da partida contra o Cuiabá, na última quinta-feira, na Arena Pantanal. A ideia do Lugano é ter o volante por empréstimo de 12 meses, e o clube está disposto a negociar valores de uma possível opção de compra ao término do vínculo.

O Flamengo entende que um empréstimo de Hugo Moura seria benéfico para todas as partes, mas a decisão terá que ter a participação de Rogério Ceni, técnico que gosta do jogador. Outro fator que pesa para o Rubro-Negro topar uma negociação é que o jogador chegaria ao clube europeu com status de reforço de peso, pois Abel Braga quer tê-lo para ser titular, e ainda disputaria um torneio na Europa com mercado atrativo.

Abel Braga conhece Hugo Moura desde os tempos de Flamengo, em 2019, quando os dois trabalharam juntos e o jogador foi promovido aos profissionais a pedido do comandante. O treinador, por onde passa, indica o nome do volante. Foi assim no Vasco e no Cruzeiro, mas nos dois casos o Rubro-Negro não topou liberar.

Com 23 anos, Hugo Moura tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Em 2021, ele soma 19 partidas e um gol marcado. No ano passado, pelo Coritiba, clube que defendeu por empréstimo, foram 28 jogos e uma bola na rede, se destacando pelo Coxa, embora a equipe tenha sido rebaixada.