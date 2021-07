Arrascaeta com a nova camisa 2 do Flamengo - Divulgação Flamengo

Arrascaeta com a nova camisa 2 do FlamengoDivulgação Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 30/06/2021 21:40

O Flamengo e a Adidas lançaram a nova camisa 2 (a branca) em meados de maio. Mais de 45 dias depois, o time profissional rubro-negro ainda não atuou com a nova peça. Mas a espera pode chegar ao fim no dia 7 de julho, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.



O Departamento de Marketing do Flamengo, em reuniões com os representantes da Adidas, deixaram pré-agendado que a estreia da nova camisa 2, modelo 2021, será diante do Galo na próxima quarta-feira. O martelo será batido nos próximos dias.

Antes do duelo com o Atlético-MG, o Flamengo encara o Cuiabá, nesta quinta-feira, e Fluminense, no domingo. Ambos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.