Renato AugustoAFP

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 17:06

Rio - O Flamengo monitora a situação do meia Renato Augusto e pode fazer uma proposta para contratá-lo em breve. Para o comentarista Felippe Facincani, da ESPN, o nome do jogador é ideal para substituir Gerson. O jornalista, inclusive, acha Renato superior ao ex-camisa 8.

“Bola por bola, eu prefiro o Renato Augusto ao Gerson. Em termos de leitura de jogo, o ritmista que vai conduzindo as ações de uma equipe, bate melhor na bola… Fundamentos do Renato Augusto são mais especiais que o Gerson, que é um cara mais de presença física, volante moderno e que percorre grandes distâncias. É uma grande volúpia e fez uma diferença gigantesca no Flamengo, mas bola por por bola eu prefiro o Renato Augusto“, disse Facincani.

“É um cara mais cadenciado que o Gerson. Porém, pode dar ao Flamengo uma coisa que (o time) não tem: uma alternativa no meio-campo ao Arrascaeta. Ser uma segunda voz de liderança e levar essa bola com qualidade no setor ofensivo. O Renato Augusto é um garçom ideal, pisa na área e faz gol. É decisivo e jogador de jogo grande. Se trazer o Renato Augusto e, fisicamente, alinhar em um tempo hábil, o Flamengo contrata um baita jogador. Se eu estivesse na diretoria do Flamengo, faria o máximo esforço para trazer ele de volta. Tem potencial para se tornar um referencial mais especial que o Gerson”, completou.