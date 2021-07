Arrascaeta com a nova camisa 2 do Flamengo - Divulgação Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 05/07/2021 17:55 | Atualizado 05/07/2021 17:57

Depois de quase dois meses de espera, o torcedor do Flamengo, enfim, poderá ver o time profissional de futebol jogar pela primeira vez com a nova camisa branca na temporada 2021. O Departamento de Marketing decidiu que a estreia da nova armadura será no dia 14 de julho, quando o Rubro-Negro encara o Defensa y Justica, na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores.

Existia a chance de a estreia acontecer nesta quarta-feira, na partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, mas após reuniões, o Departamento de Marketing optou pelo confronto com os argentinos. A nova peça foi lançada no dia 13 de maio pela Adidas.

As equipes da categoria de base do Flamengo já atuaram com a nova camisa, restando apenas o time profissional do Rubro-Negro debutar com a nova peça.