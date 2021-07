Pablo Marí - AFP

Pablo MaríAFP

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 17:00

Rio - O repórter Renato Peters, da TV Globo, cometeu uma gafe durante a transmissão do clássico entre Flamengo e Fluminense, na tarde deste domingo. Ao informar a programação dos jogadores que foram eliminados da Copa América e voltarão ao Flamengo, ele disse que Pablo Marí, zagueiro que deixou o clube no início de 2020 para jogar no Arsenal, se reapresentaria.

“Arrascaeta, Isla e Pablo Marí se reapresentam amanhã ao Flamengo”, disse o jornalista, que confundiu o espanhol com Piris da Motta, que estava na seleção paraguaia.

