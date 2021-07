FLAMENGO - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 13:19

Filipe Luís Alexandre Vidal / Flamengo Rio - Um dos principais nomes do Flamengo, o lateral Filipe Luís revelou que tem o desejo de um dia atuar pelo Boca Juniors. Em entrevista ao jornal "As", o jogador não escondeu sua admiração pelo clube argentino.

"Obviamente representar aquele time, aquela camisa, é para poucos ... poucos brasileiros já estiveram lá, né? Tenho muitos amigos, claro que seria uma honra para mim. Mas não depende mais de mim, vamos ver o que acontece", declarou o camisa 16.

"Meu contrato com o Flamengo termina no final do ano e quero jogar o máximo possível. Eu cuido de mim mesma e tentarei estender minha carreira o máximo possível", completou.