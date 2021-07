Isla - Alexandre Vidal / Flamengo

IslaAlexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 10:07

Rio - Na noite da última sexta-feira, a seleção chinela foi derrotada por 1 a 0 para a seleção brasileira no Estádio Nilton Santos e foi desclassificada da Copa América. Com isso, o lateral chinelo Isla volta a ficar à disposição do Flamengo e pode ser opção para o clássico contra o Fluminense, neste domingo.

O lateral foi titular absoluto na seleção chilena e esteve presente em todos os cincos jogos da La Roja na competição. Curiosamente, foi Lucas Paquetá, cria do Flamengo, quem marcou o gol do Brasil e eliminou os chinelos. No lado brasileiro, Gabigol e Everton Ribeiro, ambos do clube carioca, não entraram na partida.

Após ficar de fora em sete partidas, o lateral retorna ao Ninho do Urubu junto de Piris da Motta, que estava defendendo o Paraguai na Copa América e foi eliminado pelo Peru. Agora, ambos estão disponíveis para o treinador Rogério Ceni e dependendo da avalição do clube, podem estar aptos para atuarem no Fla-Flu de domingo.