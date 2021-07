Werton em sua estreia no profissional - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Werton em sua estreia no profissionalFoto: Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 11:15

Rio - A vitória do Flamengo sobre o Cuiabá na noite da última quinta-feira marcou não só o fim do jejum do time Rubro-Negro na Arena Pantanal, como também foi a estreia do jovem atacante Werton. O artilheiro da base ganhou alguns minutos no fim da partida, mas o que foi o bastante para ele comemorar.

"Sonhei com isso a vida inteira. Desde a minha saída de Benjamin Constant, de barco, até Manaus. Depois a chance de ir para o Rio de Janeiro fazer o teste no clube do meu coração. Passar. Confirmar que ficaria aqui. De gol em gol na base até chegar esse momento. Obrigado, Deus. Obrigado, Família. Obrigado, meu Mengão.", disse o atacante.

Publicidade

Natural do Amazonas, o jovem artilheiro marcou 11 gols em 16 jogos durante o ano de 2020, o que rendeu uma convocação para a seleção brasileira sub-18, onde ele também marcou.