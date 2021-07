Thiago Maia terá uma longa recuperação pela frente - Alexandre Vidal/Flamengo

Thiago Maia terá uma longa recuperação pela frenteAlexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 22:43

A vitória do Flamengo sobre o Cuiabá por 2 a 0 valeu mais que os três pontos para Thiago Maia. Depois de ficar sete meses se recuperando de cirurgia no joelho esquerdo, o volante, em seu segundo jogo depois do retorno, conseguiu balançar a rede e marcou o segundo do triunfo rubro-negro sobre o Dourado.

Após o jogo, Thiago Maia, que agora usa a camisa 8, ates utilizada por Gerson, comemorou o feito e aproveitou para agradecer todo o suporte que o Flamengo lhe deu durante a recuperação.

Publicidade

"Fico muito feliz. Graças a Deus pude fazer o gol. Não é fácil ficar sete meses fora, mas tive muito apoio da família e amigos. Sou iluminado. Agradeço aos médicos, jogadores diretoria... todos foram fundamentais. Estou feliz também por causa da vitória", disse Thiago Maia.

A tendência é que Thiago Maia seja titular no domingo contra o Fluminense. Diego sofreu uma entorse no joelho esquerdo no jogo contra o Cuiabá e será reavaliado nesta sexta-feira. Como o tempo de recuperação é pequeno, o camisa 10 está praticamente fora do Fla-Flu.