Rafinha em ação pelo FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 18:45

Rio - Multicampeão com a camisa do Flamengo, o lateral Rafinha está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir desta quinta-feira. O jogador tem vínculo com o Grêmio apenas até 31 de dezembro.

Rafinha chegou ao Grêmio em março, após uma breve passagem pelo Olympiacos, da Grécia. Até o momento, o ídolo rubro-negro defendeu o clube gaúcho em 13 partidas e deu apenas uma assistência. O time comandado por Tiago Nunes atravessa um momento conturbado e é o lanterna do Brasileirão.

Pelo Flamengo, Rafinha disputou 46 partidas e foi campeão da Libertadores da América, do Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Carioca e Recopa Sul-Americana.