Rafinha Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 19:30 | Atualizado 27/03/2021 19:32

Rio - O lateral-direito Rafinha já tem novo clube. De acordo com informações do portal "UOL", o treinador Renato Gaúcho insistiu com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, e o presidente do clube gaúcho deu aval para que a contratação do jogador, de 35 anos, fosse finalizada.

O contrato do jogador com o Tricolor de Porto Alegre será de uma temporada. O último clube de Rafinha foi o Olympiacos, da Grécia, pelo qual fez 22 jogos se despediu recentemente. Ele defendeu o Flamengo até setembro de 2020, antes de aceitar a oferta da equipe grega.

Publicidade

Renato Gaúcho entende ser necessário agregar um jogador mais experiente na lateral direita. Atualmente, Vanderson e Victor Ferraz disputam o posto. De acordo com o portal, Rafinha deve ter situação oficializada pelo clube gaúcho nos próximos dias. O Tricolor ainda espera anunciar a chegada de Rafael Santos Borré, que aceitou oferta do clube.

Publicidade

O acordo com o Grêmio acontece pouco mais de uma semana após Rafinha e o Flamengo não chegarem a um acerto para o retorno do lateral. O Rubro-Negro alegou falta de condições financeiras, enquanto o lateral-direito atribuiu que a política do clube contribuiu para que ele não voltasse para o Flamengo.