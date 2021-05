Rafinha Bastos Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 05/05/2021

Rio - Marcius Melhem uma suposta publicação no Twitter feita por Rafinha Bastos contra ele. A decisão da juíza Tonia Yuka Koroku, publicada nesta terça-feira, faz parte do processo movido pelo ex-diretor da Globo contra Rafinha.



"Esclareça o autor se possui ciência da data em que a publicação fora feita. Em caso negativo, aponte as possíveis datas ou intervalo de tempo que a referida postagem fora feita. A medida se justifica para a identificação do conteúdo e da autoria da mensagem, inclusive com a determinação para que a empresa que explora o serviço preste as informações necessárias ao juízo", diz a decisão.