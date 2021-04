PC Siqueira, Rafinha Bastos e Cauê Moura Reprodução internet

fotogaleria Ramiro Sanches, sócio do Clube do Valor Empreendimentos Digitais, registrou uma queixa-crime contra os youtubers Rafinha Bastos, PC Siqueira e Cauê Moura, no dia 22 de julho de 2019, e quer que todos sejam condenados. Ramiro, que é empresário e comercializa cursos de investimentos financeiros, se sentiu difamado ao ser chamado de golpista pelos influenciadores. Em sua acusação, ele cita vídeos difamatórios com milhares de visualizações, veiculados no canal que os três youtubers administram juntos, o 'Ilha dos Barbados'. Entre outros exemplos foi citado um vídeo dos influencers intitulado 'Como não cair em golpes'. Nele, os três afirmam que 'quem compra um curso de R$ 1,5 mil dado por um banana são trouxas e otarios'".

Réus em uma ação penal, os youtubers podem ser condenados com penas que vão de 3 meses a 1 ano de prisão. Mas como ainda são réus primários, poderão ser beneficiados com o regime aberto e pagamento de multa. Ramiro Sanches juntou aos autos, além do vídeo de 2019, um novo vídeo como prova, publicado por Rafinha Bastos recentemente, sob argumento de que estas novas imagens reforçam o dolo em difamá-lo. E pra piorar o que já está péssimo, o empresário não quer saber de acordo.



Na instauração do Inquérito Policial n° 001/2.190065592-4, constatou-se pela autoridade policial os crimes dos artigos 139 e 140 do Código Penal, originando a ação penal que está em andamento contra os youtubers, que deverão comparecer à audiência virtual, no próximo dia 19, às 17h. A sessão será presidida pela juíza Sonia Nazaré Fernandes Fraga.



Rafinha Bastos, PC Siqueira e Cauê Moura eram sócios no canal 'Ilha dos Barbados', que chegou ao fim após as denúncias de pedofilia contra PC Siqueira. Nando Moura, por sua vez, já era um rival do canal dos três humoristas.