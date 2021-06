Rafinha Bastos - Reprodução Instagram

Por iG

Publicado 24/06/2021 16:33 | Atualizado 24/06/2021 16:42

O humorista e podcaster Rafinha Bastos é do tipo que não hesita em tornar públicas opiniões sobre o que for. A mais recente gira em torno do apresentador Luciano Huck, que deu sinais de que a qualquer momento poderia participar do jogo eleitoral e se declarar postulante à cadeira mais importante do país.



Por meio do Twitter, o ex-"CQC" declarou: "Essa brincadeirinha de fazer de conta que vai se candidatar à presidência e sempre cair fora é só um joguinho do Huckinho para aumentar seu poder, sua influência e sua fortuna. E o povo cai, que nem pato". O post acabou despertando os extremos: os que o aplaudiram e os que o criticaram.



Mas essa não é a primeira vez em que o nome dos dois está atrelado. Em 2012, ele se referiu a Huck como "playboy inconsequente" por ter se recusado a passar pelo teste do bafômetro em blitz da Lei Seca, no Rio de Janeiro, reconhecendo, em seguida, seu erro, com um pedido de desculpas em sua página no Facebook.



