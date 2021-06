Rodolffo - Reprodução

RodolffoReprodução

Por iG

Publicado 24/06/2021 14:52 | Atualizado 24/06/2021 14:59

Depois do desabafo feito por Camilla de Lucas , o cantor Rodolffo usou as redes sociais, nesta quinta-feira (24), para pedir aos seus fãs que parem de atacar a influencer.



fotogaleria

Publicidade

Rodolffo, da dupla com Israel, usou seu perfil oficial no Twitter para avisar que tem visto os ataques nos últimos dias. "Gente, bom dia! To vendo muita coisa triste acontecendo esses últimos dias. Quem me acompanha e gosta de mim eu gostaria MUITO de pedir que não fossem atacar ninguém. Vocês me conhecem, sabem o quanto eu sou da paz e prezo muito pelo carinho, afeto, amor e respeito.", iniciou o cantor sertanejo.



Ao relembrar a sua fala preconceituosa em relação ao cabelo de João Luiz dentro do BBB 21, o ex-BBB afirmou que aprendeu com seus erros e está procurando melhorar. "Aprendi com meus erros, pedi desculpas e procuro melhorar. Não procurem culpados pro que aconteceu. Se vc que tá lendo isso gosta de mim e me acompanha, peço por favor que foquem em mim, e não busquem atacar ninguém. Sei que não são todos, mas essa mensagem vai pra quem ataca.", completou.



Publicidade

O pedido do cantor dividiu os fãs. "Sim! Esses ataques precisam cessar. É uma causa séria e justa. Vc não tem controle sobre o que as outras pessoas falam, mas esse seu pronunciamento é importante. Vc merece continuar sua vida sem receber ataques diários (considerando que já se desculpou) e Camila merece respeito", escreveu uma internauta. "Eu nunca fui lá atacar ela. Só que é lamentável ela colocar seu nome no hall. Por acaso ela nunca errou. Lamentável Camilla de Lucas. Jogou muito sujo com RODOLFFO não vou esquecer.", esbravejou outra.



Gente bom dia! To vendo muita coisa triste acontecendo esses últimos dias. Quem me acompanha e gosta de mim eu gostaria MUITO de pedir que não fossem atacar ninguém. Vocês me conhecem, sabem o quanto eu sou da paz e prezo muito pelo carinho, afeto, amor e respeito. + — Rodolffo Matthaus (@iRodolffo) June 24, 2021