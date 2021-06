Ingrid Guimarães é vacinada contra a covid-19 no Rio de Janeiro - Jorge Hely/Ag.News

Publicado 24/06/2021 13:57

Rio - Depois de muita expectativa , Ingrid Guimarães tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta quinta-feira (24), no Rio de Janeiro. Aos 48 anos, a atriz foi até o posto de vacinação vestida com uma camisa que estampava o rosto do comediante Paulo Gustavo, morto aos 42 anos por complicações da covid-19. A artista comemorou o momento nas redes sociais e aproveitou a boa notícia para alertar seus seguidores sobre a importância de se imunizar.

"Chegou minha vez, meu dia, minha idade. Fui convidada pelo secretário municipal de saúde do RJ para anunciar a vacinação de mulheres da minha faixa etária e estou muito feliz em dizer que enfim estou VACINADA, com minha tão sonhada primeira dose e que esperei a minha vez como tem que ser", começou Ingrid em publicação no Instagram.

"A vacina boa é a que está em nosso braço e salvando nossa vida. Muito obrigada a todos os profissionais de saúde, aos cientistas e aos médicos que nos orientam", continuou. "Meu amigo não teve essa chance, portanto encarem a vacina como uma dádiva", declarou a artista. Por fim, Ingrid encerrou a postagem com um lembrete: "Não esqueçam: a segunda dose é muito importante. Viva o SUS."