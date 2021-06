Max Fercondini - Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 12:01 | Atualizado 24/06/2021 12:03

Rio - O ator Max Fercondini fez um longo relato, nesta quarta-feira, nas redes sociais. Ele, que atualmente mora dentro de um veleiro em Lisboa, capital de Portugal, falou sobre a mudança de hábitos na rotina, o que resultou na perda de 14kg. Ele ainda fala da importância de cuidar da mente também.

"Dê atenção ao seu corpo tanto quanto à sua mente. Dê atenção aos seus pensamentos tanto quanto às suas atitudes. Dê atenção aos seus hábitos tanto quanto aos impulsos que te fazem quebrar a rotina. Fique em silêncio na mesma proporção que se comunica com os outros. Aprenda a ouvir mais e só falar quando as pessoas estiverem prontas para escutar o que você tem para dizer. Não fale alto, mas também não fale 'para dentro', só para você", começou ele.

"Não tente fazer algo diferente se você realmente não sentir com o coração. Não saia com pessoas que não quer, somente para não sair sozinho. Não vá correr feito um louco só para perder peso. Busque um exercício que mexa com o corpo, te realize e distraia, mas que te dê foco e que você possa fazer por muitos anos. Dê preferência para atividades com uma ou mais pessoas, pois o trabalho em equipe enobrece o ser. Encontre seus amigos e seja sábio para curtir o que eles têm de melhor, pois ninguém será exatamente do jeito que a gente quer", prosseguiu.

"Aceite os 'defeitos' dos outros, pois geralmente essas são as características que diferem as pessoas umas das outras e que podem nos fazer crescer. Lembre-se: o que é defeito para você pode ser virtude para um outro alguém. Guarde dinheiro para poder gastar, mas acima de tudo gaste com coisas que realmente tem valor para você. Viaje para descobrir como você é pequeno diante de tantas outras culturas e aprenda a ser maior do que você acreditava ser quando estiver em apuros ou perdido em uma realidade diferente", acrescentou.

"Não seja estúpido com ninguém, mas também não leve desaforo pra casa, pois a mágoa que corrói por dentro é nociva a saúde e envenena a alma. Não deixe comida no prato, mas não coma só por obrigação ou gula. Estar satisfeito é um luxo para muito poucos, por isso agradeça, retribua e compartilhe o que você puder, inclusive seu tempo. Esteja em paz", finalizou.