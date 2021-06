Brad Pitt e Jeniffer Aniston - Reprodução

Brad Pitt e Jeniffer AnistonReprodução

Por IG - Gente

Publicado 24/06/2021 11:19

Rio - Jennifer Aniston falou em entrevista para Howard Stern sobre a sua relação com o ex-marido, Brad Pitt. Aos 52 anos, atriz garantiu que a relação é e amizade, que não há constrangimento entre eles e comentou a leitura ao vivo de "Fast Times at Ridgemont High" que fizeram juntos em setembro de 2020 e fez alguns fãs presumirem que havia algo a mais.

fotogaleria

Publicidade

"Foi absolutamente divertido. Brad e eu somos amigos, somos amigos. Nós nos falamos, e absolutamente não tem estranheza nenhuma, exceto para todos que provavelmente assistiram e estavam querendo que houvesse, ou presumiram que houvesse. Nós nos divertimos e foi por uma grande causa, pela CORE [ONG de assistência à comunidade de Sean Penn]", disse Aniston no programa The Howard Stern Show do SiriusXM.

Na ocasião, o ex-casal participou virtualmente da mesa de leitura do Fast Times at Ridgemont High, que tinha como objetivo arrecadar recursos para a pandemia de covid-19 para a Reform Alliance, uma organização pela reforma do sistema prisional americano.