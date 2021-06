Nathalia Guzzardi Marques e Matheus Correia Viana - Redes Sociais

Por Anderson Justino

Publicado 23/06/2021 06:12 | Atualizado 23/06/2021 08:59

Rio - A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as mortes de Matheus Correia Viana e de Nathalia Guzzardi Marques, ambos de 30 anos. Os corpos do casal foram encontrados na noite desta terça-feira (22) em um apartamento na Rua Bartolomeu Mitre, no Leblon, na Zona Sul do Rio.

Matheus e Natália estavam no box do banheiro do imóvel. Os dois podem ter inalado o gás do aquecedor que fica no cômodo.

As investigações estão sob responsabilidade da 14ª DP (Leblon). Investigadores permaneceram no imóvel até às 4h45 desta quarta, quando os corpos foram removidos e levados para o Instituto Médico Legal (IML) na Região central.

De acordo com a Polícia Civil, familiares disseram que Nathalia estava desaparecida desde segunda-feira. Nas redes sociais, parente e amigos já tinham divulgado cartazes pedindo ajuda para encontrá-la. A moça é sócia em uma clínica na Freguesia, na Zona Oeste do Rio.

A assessoria do Corpo de Bombeiros disse que o quartel da Gávea foi acionado às 22h29 por uma pessoa, que encontrou o casal desacordado no imóvel. Logo depois a mesma pessoa entrou em contato com a corporação e disse que os dois já estavam sem vida.

JOVEM NÃO ATENDEU PACIENTES

Nathalia é psicóloga e atendia na Zona Oeste do Rio. A jovem esteve com a mãe na última segunda-feira e pediu para que ela pegasse o filho de 8 anos na escola. Segundo familiares, esse foi o último contato dela com a família.

Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, uma prima de Nathalia contou que ela não tinha desmarcado as consultas que estavam agendadas para terça-feira.

"Nathalia era uma pessoa maravilhosa. Boa mãe, boa profissional, linda por dentro e linda por fora. A gente está muito em choque. Todas as pessoas da nossa família, os amigos. É até difícil ter palavras neste momento”, afirmou uma prima à TV Globo.

AMIGOS ENCONTRARAM CASAL

De acordo com PMs que estavam na ocorrência, o apartamento pertencia a Matheus Correia e alguns amigos mais próximos tinham a chave do imóvel e conseguiram entrar.

Eles estranharam o desaparecimento do rapaz e decidiram ir até o local, onde encontraram os corpos no banheiro e, em seguida, acionaram o Corpo de Bombeiros e a polícia.