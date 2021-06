Adriana SantAnna e Rodrigão - Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 09:35

Rio - Adriana Sant'Anna gerou polêmica, nesta quarta-feira, ao reclamar do valor cobrado por uma empregada doméstica nos Estados Unidos, onde vive atualmente com o marido, o ex-BBB Rodrigão. No registro compartilhado pelo Instagram Stories, ela ainda pede recomendações de uma profissional que "limpe, lave, passe, guarde, cozinhe e olhe as crianças".

"Gente, por favor. Acha alguém pra trabalhar aqui em casa, fazer tudo. Eu imploro, indica alguém aqui da Flórida, dos Estados Unidos. A gente paga bem. Eu só preciso que limpe, lave, passe, guarde, cozinhe e olhe as crianças quando eu precisar. Não aguento mais essa vida de ficar colocando coisa pra lavar. É muito sério isso. Está me tirando o sono, eu tenho rezado, pedido a Deus, para as minhas amigas. Está todo mundo atrás de alguém pra mim e não tem", desabafou.



“A galera aqui gosta de trabalhar em vários lugares e trabalhar por hora, mas eu quero alguém para ficar aqui o tempo todo, fazendo tudo para mim e não acho. Eu preciso trabalhar, essas coisas que tenho que ficar fazendo não dá, que é lavar roupa, passar, arrumar, organizar, pegar bagunça de criança. E pior que está todo mundo assim. Não tem gente...”, continuou.

Ela ainda disse que nos EUA as empregadas domésticas cobram 25 dólares a hora para fazer uma função e no Brasil é diferente. “Aproveitar e fazer ressalva, a gente no Brasil estava feita. Porque uma pessoa faz tudo. Aqui, para passar 25 dólares a hora a mais, para dobrar 25 dólares. Ah, para poder esticar o braço aqui, mais 10 dólares. É assim. Então, você que tem alguém no Brasil, ajoelha e agradeça a Jesus porque aqui no Brasil é diferente”, completou.